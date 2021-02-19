Cвежая статистика по коронавирусу в России на 19 февраля

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 19 февраля
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
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Выздоровели уже 3 679 949 соотечественников

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил новые данные. Согласно им, в целом инфицированы 4 139 031 россиянин. За сутки COVID-19 обнаружили у 13 433 жителей страны.

В Москве еще 1 972 теста дали положительный результат. Дополнительно заразились в Петербурге 1 087 горожан. Прибыло заболевших и в Московской области – на 687.Число жертв коронавируса за сутки – 470.

За время эпидемии скончались 82 396 подцепивших опасную инфекцию. 

На 19 февраля выздоровели 3 679 949 россиян. Одолели болезнь за последние 24 часа 18 637 человек.

Накануне россиян предупредили о большомриске заразиться коронавирусом. Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, распространение COVID-19 удается сдерживать, однако суточный прирост заболевших еще достаточно велик.

Ранее в ВОЗ опровергли версию об искусственном провоцировании вспышки инфекции путем завоза вируса в КНР маловероятна. Подобные явления в принципе редки, а после проведения масштабных исследований в Китае было выявлено малое количество положительных результатов.

Полина ДОРОЖКИНА

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