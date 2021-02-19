Собянин сообщил об ослаблении пандемии коронавируса

Несмотря на улучшение ситуации, расслабляться рано

Меры борьбы с распространением коронавируса дали свои плоды: пандемия идет на спад. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что система здравоохранения столицы выдержала экстремальную нагрузку во многом благодаря тому, что медицинские учреждения Москвы были хорошо укомплектованы современным оборудованием.

Значительную роль сыграли томографы, которыми с 2011 г. оснащены обычные районные поликлиники.

"В период пандемии эти томографы спасли тысячи человеческих жизней, позволив обеспечить раннюю диагностику ковидной пневмонии, а значит – и своевременное лечение заболевших людей",

– написал Собянин в своем блоге. Он отметил, что впереди еще много работы, в том числе из-за COVID-19. Поэтому город продолжит закупать высокотехнологичную технику для медицинских целей.

Ранее стало известно, что в Москве стартовали испытания однофазной вакцины "Спутник Лайт", а также изучается возможность прививать от коронавируса подростков.