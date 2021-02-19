В Германии нашли доказательства искусственного происхождения коронавируса

В Германии нашли доказательства искусственного происхождения коронавируса
Фото: Andreas Arnold/dpa/www.globallookpress.com
Исследование велось на протяжении всего прошлого года

Причиной пандемии коронавируса стала лабораторная ошибка, которая произошла в Китае. К такому выводу пришел профессор Роланд Визендангер. 

С января 2020 года по декабрь 2020 года ученый проводил исследования, результаты которых изложил на 105 страницах работы "Исследование источника пандемии коронавируса". 

Исследование Визендангера было основано на междисциплинарном научном подходе, а также на изучении научных публикаций и материалов в СМИ. Профессор также общался с учеными. В итоге на основании собранных фактов ученый заявил, что коронавирус был создан в лаборатории. 

В пресс-релизе Гамбургского университета заявляется, что отличие от предыдущих эпидемий, например, таких как ОРВИ, до сих пор неясно, что именно могли обеспечить передачу возбудителей коронавируса от летучих мышей к человеку. 

Также вирус подозрительно хорошо соединяется с клетками человека, с легкостью проникает в них. 

Визендангер утверждает, что вирусологи Ухань не один год проводили эксперименты над коронавирусами, чтобы сделать их более заразными, опасными и смертельными для людей. Доказательства этого есть в научной литературе. В результате утечки вирус распространился за пределами лаборатории. 

Ранее в ВОЗ отвергли версию о завозе коронавируса в Китай. Организация  думает, что вирус начал распространяться на одном из рынков КНР при торговле замороженными мясными продуктами.

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость139774
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Все что-то замолчали про вспышку странного лёгочного заболевания, с смертельным поражением лёгких, которая была в США ещё до эпидемии короновируса, которая как раз вспыхнула в районе их закрытой вирусной лаборатории. Тогда с штатах всё списали на вейпы. К стати по некоторым данным именно эксперименты из этой лаборатории продолжались США вместе с КНР у же в Китае, т.к. свою вынуждены были закрыть из-за опасности утечек смертельных вирусов.
Гость143276
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ВОЗ просто купили, за оооооочень хорошие бабки
Гость149041
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ето нормальные люди поняли уже давно
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