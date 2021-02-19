Исследование велось на протяжении всего прошлого года

Причиной пандемии коронавируса стала лабораторная ошибка, которая произошла в Китае. К такому выводу пришел профессор Роланд Визендангер.

С января 2020 года по декабрь 2020 года ученый проводил исследования, результаты которых изложил на 105 страницах работы "Исследование источника пандемии коронавируса".

Исследование Визендангера было основано на междисциплинарном научном подходе, а также на изучении научных публикаций и материалов в СМИ. Профессор также общался с учеными. В итоге на основании собранных фактов ученый заявил, что коронавирус был создан в лаборатории.

В пресс-релизе Гамбургского университета заявляется, что отличие от предыдущих эпидемий, например, таких как ОРВИ, до сих пор неясно, что именно могли обеспечить передачу возбудителей коронавируса от летучих мышей к человеку.

Также вирус подозрительно хорошо соединяется с клетками человека, с легкостью проникает в них.

Визендангер утверждает, что вирусологи Ухань не один год проводили эксперименты над коронавирусами, чтобы сделать их более заразными, опасными и смертельными для людей. Доказательства этого есть в научной литературе. В результате утечки вирус распространился за пределами лаборатории.

Ранее в ВОЗ отвергли версию о завозе коронавируса в Китай. Организация думает, что вирус начал распространяться на одном из рынков КНР при торговле замороженными мясными продуктами.