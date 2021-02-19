"Спутник V" стал настоящим "российским прорывом" - шведские СМИ

"Спутник V" стал настоящим "российским прорывом" - шведские СМИ
Фото: АГН Москва
Журналисты призвали Евросоюз воспользоваться качественным препаратом для вакцинации населения

27 государств провели в среднем вакцинацию 5% своего населения. В списке лидеров по массовому прививанию жителей против коронавируса остаются Израиль, США и Великобритания. Евросоюз же отстает из-за внутренних противоречий, пишет шведский обозреватель Фрида Валлнор.

За приобретение "Спутника" выступает президент Франции Эммануэль Макрон, а Венгрия решила закупить вакцину самостоятельно. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что российский препарат можно закупить в том случае, если производитель "повысит прозрачность своих результатов".

Тем не менее, еще в начале февраля британский Lancet опубликовал результаты исследования вакцины – "Спутник" обеспечивает 91,6 % защиты против коронавирусной инфекции. Показатель Astra Zeneca при этом чуть выше 60%.

"Российский прорыв, кажется, многих удивил, но факт остается фактом: Россия гордится своими исследовательскими традициями. Гамалеи, национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии, например, разработал эффективную вакцину против Эболы в 2015 году. Говорят, что на основе этой технологии он разработал Sputnik V. Россия получила заказы на 1 млрд доз", - пишет журналистка в Dagens industri.

Как считает Валлнор, Швеция должна договориться с Россией о поставках вакцин, несмотря на "агрессивность" РФ и "натянутые отношения" между государствами.

"Спутник нельзя дисквалифицировать только потому, что он российский. Как и технологию 5G в телекоммуникационном секторе, достижения в области вакцинации следует рассматривать как успех для всего человечества, независимо от страны, за которой они стоят", – считает обозреватель.

Ранее бывший президент ПАСЕ выступила за вакцинацию ЕС "Спутником V".

Егор МАЛКОВ

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