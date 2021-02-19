В Токио уверены, что инфекция была завезена

Минздрав Японии заявил о выявлении в стране нового штамма коронавирусной инфекции. Отмечается, что заболевание недавно открытым типом SARS-CoV-2 уже подхватили более 90 человек.

Власти же полагают, что происхождение выявленного штамма берет начало в зарубежных странах, однако этот вирус, тем не менее, имеет ряд отличий от того, который был зафиксирован ранее на территориях Великобритании и Южной Африки.

Согласно приведенным данным, с начала пандемии в Японии выявили более 400 тысяч случаев заражения. 151 житель перенес заболевание, вызванное штаммом, который ранее обнаружили в вышеуказанных регионах, а также в Бразилии, передает "Интерфакс".