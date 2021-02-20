В целом COVID-19 диагностировали у 4 151 984 жителей страны

Коронавирус продолжает распространяться. Случаев заражения в России стало больше на 12 953.

За сутки в Москве заболели 1 623 горожанина. В Петербурге инфекцию подхватили 1 092 человека. Из взятых в Московской области тестов на COVID-19 положительный результат дали 690 .

Со вчерашнего дня в нашей стране умерли 480 зараженных. Излечились от коронавируса 17 484 россиян, сообщает Оперштаб.

На 19 февраля число инфицированных достигло 4 151 984. При этом COVID-19 унес жизни 82 876 человек

Заметно подросло количество справившихся с коварным вирусом. Победили болезнь уже 3 697 433 россиян.

Тем временем шведские СМИ признали "Спутник V" настоящим "российским прорывом". Они призвали Евросоюз воспользоваться качественным препаратом для вакцинации населения.

В Германии нашли доказательства искусственного происхождения COVID-19. Там считают, что причиной пандемии коронавируса стала лабораторная ошибка, которая произошла в Китае.

