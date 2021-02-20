Производство препарата запустят в ближайшее время

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что в России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса – "Ковивак" Центра им. Чумакова.

Первые 120 тыс. доз препарата поступят в гражданский оборот уже в марте, передает РИА "Новости". По информации телеграм-канала агентства, Центр Чумакова надеется продать вакцину иностранным партнерам.

У России уже есть вакцина "Спутник V" центра имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора.