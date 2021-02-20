Переболевшие коронавирусом массово попадают в больницы из-за роковой ошибки

Переболевшие коронавирусом массово попадают в больницы из-за роковой ошибки
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Некоторые подвергают ослабленный болезнью организм дополнительным испытаниям

Зачастую перенесшие коронавирус люди страдают от ряда негативных последствий, причем как физических, так и психологических. Дополнительный стресс для организма порой приводит к госпитализации уже излечившихся пациентов, причем в последнее время число обращений к врачам заметно выросло. Об этом рассказал врач-психиатр и нарколог Игорь Лазарев.

Весна – период, когда психическое здоровье людей ухудшается. Специалисты отмечают, что из-за коронавируса пациентов становится больше: люди жалуются на тревогу и усталость. Часть россиян, страдающих от постковидного синдрома, пытаются решить проблему с помощью алкоголя, однако это лишь ухудшает ситуацию.

"У организма после перенесенного коронавируса даже нет ресурса для того, чтобы человек ушел в запой. Поэтому такие сразу в плачевном состоянии попадают к нам",

– объяснил Игорь Лазарев. По его словам, в январе зафиксировали рекордное обращение к наркологам в этом году – в два раза больше, чем в начале 2020-го. Вторую волну пациентам с этими проблемами врачи ждут в период с 23 февраля по 8 марта, пишет News.ru.

Последствия коронавируса могут быть самыми неожиданными. Так например, после инфекции повышается риск заболеть туберкулезом. А один из пациентов и вовсе лишился зрения. Впрочем, врачи не уверены, что это произошло именно из-за COVID-19.

За последние сутки инфекцию из Китая подхватили 12 953 россиян. Также в нашей стране зарегистрировали третью вакцину от коронавируса – производство препарата начнется в ближайшее время. Первые дозы поступят в оборот уже в следующем месяце.

Карина СИРАЗОВА

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