Инфекция подтвердилась у 12 742 жителей

Коронавирусная эпидемия продолжает распространяться по всему миру. За прошедшие сутки в России выявили 12 742 новых случая.

За день в Москве заразились 1602 человека. Второе место в печальной пальме лидерства удерживает Санкт-Петербург с 996 случаями. В Подмосковье положительный тест подтвердился у 735 граждан.

За прошедший день выявлено 417 летальных исходов. Всего от болезни смогли излечиться 16 012 россиян, о чем сообщает Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общее число инфицированных в стране, по последним данным, достигло 4 164 726. Всего в России зафиксировано 83 293 смертельных случая.

3 713 445 жителей успешно излечились от инфекции.

Ранее СМИ Швеции назвали препарат "Спутник V" "российским прорывом", призвав Евросоюз организовать закупки лекарства для вакцинации всего населения.

Тем временем в Германии заявили об искусственном происхождении инфекции. Берлин полагает, что вспышку спровоцировала ошибка, совершенная в одной из китайских лабораторий.