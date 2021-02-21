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Коронавирусная эпидемия продолжает распространяться по всему миру. За прошедшие сутки в России выявили 12 742 новых случая.
За день в Москве заразились 1602 человека. Второе место в печальной пальме лидерства удерживает Санкт-Петербург с 996 случаями. В Подмосковье положительный тест подтвердился у 735 граждан.
За прошедший день выявлено 417 летальных исходов. Всего от болезни смогли излечиться 16 012 россиян, о чем сообщает Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Общее число инфицированных в стране, по последним данным, достигло 4 164 726. Всего в России зафиксировано 83 293 смертельных случая.
3 713 445 жителей успешно излечились от инфекции.
Ранее СМИ Швеции назвали препарат "Спутник V" "российским прорывом", призвав Евросоюз организовать закупки лекарства для вакцинации всего населения.
Тем временем в Германии заявили об искусственном происхождении инфекции. Берлин полагает, что вспышку спровоцировала ошибка, совершенная в одной из китайских лабораторий.
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