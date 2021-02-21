Незалежная остановил выбор на самом экономном варианте

Киев так и не смог урегулировать вопрос с поставками лекарственных препаратов против коронавирсной инфекции. Накануне стало известно, что глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов остановил свой выбор на дешевой копии британской вакцины AstraZeneca.

Так, украинская сторона решила приступить к решению организационных вопросов по поставкам индийского COVISHIELD, который так и не обрел популярность среди многих государств. Согласно приведенным данным, завершающая фаза клинических испытаний препарата еще не достигнута, передает РИА "ФАН".

Однако, как сообщили в представительстве дипмиссии Индии на Украине, Киев ожидает поставки первоначального транша в количестве 500 тыс. доз COVISHIELD.

Отмечается, что индийский препарат произведен Институтом сыворотки Индии и лицензирован британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca.

"Личная просьба президента Владимира Зеленского к премьер-министру Моди и постоянные усилия министерств здравоохранения и иностранных дел Украины, а также посла в Украине, позволили Киеву в феврале получить вакцину из Индии", – говорится на официальной странице индийского посольства в "Фейсбук".

Как отмечает источник, внутрииндийское производство "бурлит" для обеспечения безопасности украинского населения. А использование препарата позволит достигнуть надлежащего уровня здравоохранения в стране, восстановить ряд экономических отраслей, пострадавших из-за пандемии, а также вернуть средства тысячам местных жителей, оставшихся без работы из-за спровоцированного инфекцией кризиса.

Ранее лидер фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук обвинил украинские власти в лишении жителей страны возможности пройти вакцинацию.