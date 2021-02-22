За прошедшие сутки выявлено 12 604 заболевших

За последние 24 часа в России от коронавируса умерло 337 человек. Свежие данные приводит оперштаб Москвы. Выявлено случаев ковида. Вылечить медикам удалось 12 943 пациентов.

На первом месте по заболеваемости по-прежнему Москва – 1723 случая. На второй строчке Петербург – 957 заболевших. На третьем месте Московская область – здесь 728 заражений.

За весь период с начала пандемии коронавируса в России заразились 4 177 330 человек. Жертвами ковида стали 83 630 человек. Выздоровели 3 726 388.

Ранее премьер Михаил Мишустин сообщил, что в России зарегистрировали третью вакцину от COVID-19. Это "Ковивак" Центра им. Чумакова.