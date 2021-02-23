За сутки инфекция унесла жизни еще 417 россиян

Наша страна продолжает вести борьбу с COVID-19. За минувшие 24 часа опасный вирус подхватили еще 11 823 человека, передают специалисты оперштба. 417 пациентов с диагностированным коронавирусом скончались. За сутки медикам удалось поставить на ноги еще 12 956 россиян.

Пальму первенства в печальном рейтинге продолжает держать столица. За день коронавирусную заразу подхватили 1198 москвичей. На втором месте расположился город на Неве. За 24 часа медики выявили еще 913 носителей COVID-19 среди петербуржцев. Третье место у Подмосковья. Там заразились 732 человека.

За все время буйства пандемии в России зарегистрировано 4 189 153 случая заражения коронавирусной инфекцией. Опасный вирус стал причиной смерти 84 047 россиян. Полностью излечились от заболевания 3 739 344 жителя России.

При этом Россия находится на передовой по производству препаратов для вакцинации от COVID-19. Недавно стало известно о регистрации третьего антикоронавирусного средства: вакцины "Ковивак" Центра им. Чумакова.