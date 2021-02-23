Украина получила лекарство от коронавируса

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Стране выделили около полумиллиона доз вакцины

Спецборт с средством от коронавируса компании AstraZeneca приземлился в аэропорту "Борисполь". Это первая партия лекарства от COVID-19, которая прибыла в страну.

Как пишет РИА "Новости", средство, разработанное Оксфордским университетом, стало первым зарегистрированным лекарством от коронавируса в стране для экстренного медицинского применения. 

Всего на Украину доставили 500 тысяч доз препарата, произведенного в Индии. 

Роман ИГНАТОВ

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