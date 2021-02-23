Озвучены некоторые побочные эффекты вакцинации от коронавируса

Озвучены некоторые побочные эффекты вакцинации от коронавируса
Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Данные озвучили в Греции

Греческие врачи рассказали о случаях проявления серьезных побочных эффектов после прививки от коронавируса лекарствами Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Всего в стране зафиксировали пять инцидентов. 

Председатель Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду сообщила, что у пяти пациентов начались анафилактические реакции после введения препарата. Также греческие врачи выявили еще один подобный случай, но пока они не смогли установить точную связь между таким проявлением и вакцинацией, пишет РИА "Новости". 

Прививочная кампания стартовала в Греции в конце декабря. На данный момент лекарство получили около 730 тысяч человек. Генеральный секретарь службы первичной медико-санитарной помощи страны Мариос Фемистоклеус заявляет, что Греция превосходит средний показатель охвата вакцинацией по ЕС. Также в стране, по его словам, активно растет количество записей на прием для проведения процедуры. 

Некоторое время назад появились новости, что после вакцинации Pfizer несколько человек умерли. В основном, все погибшие были пожилого возраста. 

Так, в Нидерландах скончались, как минимум, 15 человек. Еще у 25 после укола начался анафилактический шок. После смертельных случаев в ЕС скорректировали рекомендации по вакцинации, сократив предельный возраст пациентов до 65 лет.

Роман ИГНАТОВ

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