Данные озвучили в Греции

Греческие врачи рассказали о случаях проявления серьезных побочных эффектов после прививки от коронавируса лекарствами Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Всего в стране зафиксировали пять инцидентов.

Председатель Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду сообщила, что у пяти пациентов начались анафилактические реакции после введения препарата. Также греческие врачи выявили еще один подобный случай, но пока они не смогли установить точную связь между таким проявлением и вакцинацией, пишет РИА "Новости".

Прививочная кампания стартовала в Греции в конце декабря. На данный момент лекарство получили около 730 тысяч человек. Генеральный секретарь службы первичной медико-санитарной помощи страны Мариос Фемистоклеус заявляет, что Греция превосходит средний показатель охвата вакцинацией по ЕС. Также в стране, по его словам, активно растет количество записей на прием для проведения процедуры.

Некоторое время назад появились новости, что после вакцинации Pfizer несколько человек умерли. В основном, все погибшие были пожилого возраста.

Так, в Нидерландах скончались, как минимум, 15 человек. Еще у 25 после укола начался анафилактический шок. После смертельных случаев в ЕС скорректировали рекомендации по вакцинации, сократив предельный возраст пациентов до 65 лет.