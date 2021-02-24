Cвежая статистика по коронавирусу в России на 24 февраля

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 24 февраля
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
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В целом инфекция унесла жизни 84 430 человек

За сутки инфекцию диагностировали у 11 749 россиян. За все время пандемии 4 200 902 теста на коронавирус в нашей стране дали положительный результат, передает Оперштаб.

На 1 417 зараженных стало больше в Москве. Также COVID-19 обнаружили еще у 909 горожан в Петербурге и дополнительно у 695 жителей Московской области.

В последние 24 часа скончались 383 россиянина. Общее число жертв опасной инфекции достигло 84 430.

Излечились за сутки 12 218 жителей нашей страны. Полностью выздоровели 3 751 562 человека.

Ранее греческие врачи рассказали о случаях проявления серьезных побочных эффектов после прививки от коронавируса лекарствами Pfizer, Moderna и AstraZeneca. У некоторых пациентов начались анафилактические реакции после введения препарата.

Тем временем Украина получила вакцину от COVID-19. В страну доставили первую партию – 500 тыс. доз - лекарства, разработанного Оксфордским университетом и произведенного в Индии.

Полина ДОРОЖКИНА

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