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"Спутник V" – настоящий экспортный хит России. Такую оценку вакцине от коронавируса, произведенной в нашей стране, дали в Швейцарии.
Журналисты этого европейского государства назвали много достоинств препарата, благодаря которым он пользуется успехом за рубежом. В первую очередь, они указали на его уже не раз подтвержденную эффективность в почти 92%.
Также отмечено, что лекарство из РФ превосходит по этому показателю Biontech/Pfizer и Moderna. В его двух дозах используются разные носители инфекции, оно создано на базе хорошо изученной аденовирусной платформы.
Не меньшее значение имеет и то, что российская вакцина дешевле других. Она стоит всего $10. Да и условия ее хранения проще: достаточно содержать при температуре до +8°C, пишет Neue Zurcher Zeitung .
Все эти достоинства обеспечивают успех "Спутника V" за пределами РФ, отмечает телеканал "360". В Москве нередко говорят о новых договорах на поставки препарата, большинство из которых заключаются со странами Азии и Латинской Америки.
Тем временем в России уже зарегистрировано третье лекарство от COVID-19. Его производство начнется очень скоро.
Ранее в Швеции заявили, что "Спутник V" является настоящим "российским прорывом". Журналисты страны призвали Евросоюз воспользоваться этим качественным препаратом для вакцинации населения.
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