Европейцы указали на массу достоинств препарата

"Спутник V" – настоящий экспортный хит России. Такую оценку вакцине от коронавируса, произведенной в нашей стране, дали в Швейцарии.

Журналисты этого европейского государства назвали много достоинств препарата, благодаря которым он пользуется успехом за рубежом. В первую очередь, они указали на его уже не раз подтвержденную эффективность в почти 92%.

Также отмечено, что лекарство из РФ превосходит по этому показателю Biontech/Pfizer и Moderna. В его двух дозах используются разные носители инфекции, оно создано на базе хорошо изученной аденовирусной платформы.

Не меньшее значение имеет и то, что российская вакцина дешевле других. Она стоит всего $10. Да и условия ее хранения проще: достаточно содержать при температуре до +8°C, пишет Neue Zurcher Zeitung .

Все эти достоинства обеспечивают успех "Спутника V" за пределами РФ, отмечает телеканал "360". В Москве нередко говорят о новых договорах на поставки препарата, большинство из которых заключаются со странами Азии и Латинской Америки.

Тем временем в России уже зарегистрировано третье лекарство от COVID-19. Его производство начнется очень скоро.

Ранее в Швеции заявили, что "Спутник V" является настоящим "российским прорывом". Журналисты страны призвали Евросоюз воспользоваться этим качественным препаратом для вакцинации населения.