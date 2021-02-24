Первым регионом, где применили полученный препарат, стала Черкасская область

На Украине отрапортовали о начале вакцинации жителей страны. Прививки от коронавируса уже делают.

Кампания стартовала в Черкасской области. Это первый регион Незалежной, где стали проводить эту процедуру, похвалился глава местной администрации Александр Скичко.

Регион получил 16,2 тыс. доз препарата "АстраЗенека". Лекарство создано Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Его одобрила Всемирная организация здравоохранения, отметил чиновник.

Область на все 100% готова к массовой вакцинации. Больше семи тысяч местных жителей будут защищены от коронавируса, добавил руководитель в "Фейсбук".

Ранее сообщалось, что Украина получила препарат от COVID-19. В страну доставили 500 тыс. доз лекарства.