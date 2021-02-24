Московские ученые научились определять предрасположенность к тяжелому течению COVID-19

Московские ученые научились определять предрасположенность к тяжелому течению COVID-19
Фото: АГН Москва
Факторы риска могут передаваться по наследству

У людей с определенной генной структурой коронавирус может протекать тяжелее обычного. Зависимость выявили российские ученые из НИУ ВШЭ.

В механизме борьбы организма с вирусными инфекциями задействованы молекулы человеческого лейкоцитарного антигена класса I (HLA-I). Набор этих молекул передается по наследству. Изучив гены семейства HLA, можно с большой определенностью прогнозировать, насколько тяжело человек будет переносить встречу с вирусом.

Используя генетический материал людей, по-разному перенесших COVID-19, в том числе скончавшихся после заражения, ученые определили связь между тяжестью симптомов с генной структурой. Оказалось, что негативно на течение болезни влияет ген APOE, указывающий на предрасположенность к болезни Паркинсона, а также гены, унаследованные людьми от неандертальцев. Об этом говорится в статье ученых, опубликованной в издании Frontiers in Immunology.

Исследование показало, что особенно тяжело COVID-19 переносят пациенты второй группы крови, с диабетом, склонные к ожирению и заболеваниям сердца.

Зная о наследственной предрасположенности к тяжелым формам коронавируса, человек может более осознанно принимать решение, как защитить себя и близких.

"Зависит только от самих людей – можно пройти вакцинацию, а можно и заболеть. И если существуют меры предосторожности, надо их соблюдать, хотя бы из уважения к окружающим, даже если вы сами не верите в эффективности масок, перчаток",

– подчеркивает завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова.

Ученые предупреждают, что сам по себе вирус не исчезнет, а говорить об окончании пандемии можно будет после формирования иммунитета у 60% населения планеты. То есть еще год-два как минимум коронавирус будет представлять значительную опасность.

При этом разработанная московским центром имени Гамалеи вакцина "Спутник V" 91,4% случаях защищает от заражения, а от тяжелых форм болезни оберегает в 100% случаях. Причем мутации COVID-19 на эффективность не влияют – уже проверено, что "Спутник V" также успешно противостоит так называемому "британскому штамму".

Сделать бесплатную прививку от коронавируса в столице могут все желающие. Помимо поликлиник, пункты вакцинации открыты в торговых центрах и других общественных местах. Полный список можно узнать на официальном сайте.

О там, как развивается ситуация с коронавирусом в России, ранее рассказала глава Роспотребнадзора. 

Николай ВИКТОРОВ

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