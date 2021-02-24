Разработка ученых московского центра имени Гамалеи зарегистрирована уже в 35 странах

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" разрешена к применению в Египте. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

"Управление Египта по лекарствам осуществило регистрацию вакцины в рамках ускоренной процедуры",

– приводит RT сообщение пресс-службы РФПИ.

Египет стал уже 35-м государством, одобрившим применение российской вакцины от COVID-19. Накануне разрешение на применение "Спутника V" дали власти Киргизии и Гайаны.

Препарат, разработанный учеными московского центра имени Гамалеи, на Западе уже назвали "российским прорывом".