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Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" разрешена к применению в Египте. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
"Управление Египта по лекарствам осуществило регистрацию вакцины в рамках ускоренной процедуры",
– приводит RT сообщение пресс-службы РФПИ.
Египет стал уже 35-м государством, одобрившим применение российской вакцины от COVID-19. Накануне разрешение на применение "Спутника V" дали власти Киргизии и Гайаны.
Препарат, разработанный учеными московского центра имени Гамалеи, на Западе уже назвали "российским прорывом".
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