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По данным Оперативного штаба, число зараженных в России достигло 4 212 100. За сутки коронавирус обнаружили у 11 198 соотечественников.
В Москве положительный результат показали дополнительно 1 406 тестов на COVID-19. На 911 инфицированных стало больше в Петербурге. В Подмосковье заболели еще 495 человек.
Умерли за сутки 446 россиян. За все время пандемии скончались 84 876 жителей нашей страны.
Выздоровели еще 16 102 человека. В целом избавились от инфекции 3 767 664 пациента.
Накануне сообщалось об уникальной мутации коронавируса, которую обнаружили у границ России. Штамм, который назвали Fin-796H, не встречался нигде в мире.
Тем
временем московские ученые научились определять предрасположенность к тяжелому течению COVID-19.
Негативно
на это влияет ген APOE, указывающий на склонность к болезни Паркинсона, а также
гены, унаследованные людьми от неандертальцев.
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