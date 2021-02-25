Cвежая статистика по коронавирусу в России на 25 февраля

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 25 февраля
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Уже выздоровели 3 767 664 жителя нашей страны

По данным Оперативного штаба, число зараженных в России достигло 4 212 100. За сутки коронавирус обнаружили у 11 198 соотечественников.

В Москве положительный результат показали дополнительно 1 406 тестов на COVID-19. На 911 инфицированных стало больше в Петербурге. В Подмосковье заболели еще 495 человек.

Умерли за сутки 446 россиян. За все время пандемии скончались 84 876 жителей нашей страны.

Выздоровели еще 16 102 человека. В целом избавились от инфекции 3 767 664 пациента.

Накануне сообщалось об уникальной мутации коронавируса, которую обнаружили у границ России. Штамм, который назвали Fin-796H, не встречался нигде в мире.

Тем временем московские ученые научились определять предрасположенность к тяжелому течению COVID-19. Негативно на это влияет ген APOE, указывающий на склонность к болезни Паркинсона, а также гены, унаследованные людьми от неандертальцев. 

Полина ДОРОЖКИНА

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