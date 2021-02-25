Влияние вируса на привычную жизнь может снизиться лишь к 2022 году

Во Всемирной организации здравоохранения не смогли назвать сроки окончания пандемии коронавируса. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге в эфире датского телеканала DR.

Развитие пандемии невозможно предугадать, однако не исключено, что уже к началу 2022 года вирус перестанет влиять на привычную жизнь общества. Инфекция никуда не денется, однако благодаря накопленным знаниям со временем отпадет потребность в ограничениях.

При этом худший сценарий, считает Клюге, уже позади. Во многом все будет зависеть от индивидуального и коллективного поведения людей.

Ранее стало известно, что у границ России была обнаружена уникальная мутация коронавируса.