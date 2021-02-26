Cвежая статистика по коронавирусу в России на 26 февраля

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 26 февраля
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
За сутки инфекция унесла жизни 428 человек

В последние 24 часа, как сообщает Оперштаб, в нашей стране диагноз "COVID-19" поставили 11 086 жителям. За все время эпидемии заболели  4 223 186 россиян.

На 1 366 случаев заражения стало больше в Москве. Еще 947 горожан в Петербурге подхватили инфекцию. Дополнительно 502 теста на коронавирус в Подмосковье дали положительный результат.

В целом скончались во время пандемии 85 304 жителя нашей страны. За сутки не стало 428 зараженных COVID-19.

Излечились за день 15 722 пациента. Всего выздоровели 3 783 386 россиян.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о скорой отмене некоторых ограничений в столице. Это произойдет через месяц – два.

Тем временем в ВОЗ заявили, что нереально предугадать, как будет развиваться пандемия, и все же к началу 2022 года влияние коронавируса на привычную жизнь людей может сойти на нет. Инфекция не исчезнет, но благодаря накопленным знаниям со временем отпадет необходимость в ограничениях.  

Полина ДОРОЖКИНА

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