Курс рубля
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В последние 24 часа, как сообщает Оперштаб, в нашей стране диагноз "COVID-19" поставили 11 086 жителям. За все время эпидемии заболели 4 223 186 россиян.
На 1 366 случаев заражения стало больше в Москве. Еще 947 горожан в Петербурге подхватили инфекцию. Дополнительно 502 теста на коронавирус в Подмосковье дали положительный результат.
В целом скончались во время пандемии 85 304 жителя нашей страны. За сутки не стало 428 зараженных COVID-19.
Излечились за день 15 722 пациента. Всего выздоровели 3 783 386 россиян.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о скорой отмене некоторых ограничений в столице. Это произойдет через месяц – два.
Тем временем в ВОЗ заявили, что нереально предугадать, как будет развиваться пандемия,
и все же к началу 2022 года влияние коронавируса на привычную жизнь людей может
сойти на нет. Инфекция не исчезнет, но благодаря накопленным знаниям со
временем отпадет необходимость в ограничениях.
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Сенатор рассказал, при каком условии это обязательно произойдет