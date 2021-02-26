Известная певица сделала себе прививку в РФ, спровоцировав скандал в Европе

Популярная итальянская сопрано Анна Мария Кьюри решила вакцинироваться "Спутником", выступая на гастролях в РФ. Критические высказывания знаменитости о Брюсселе из-за проблем с вакцинами стали массовым предметом обсуждения в западных медиа.

Анна заявила, что Европы испытывает весьма серьезный дефицит вакцин, и по этой причине Евросоюз должен принять общее решение о закупках препарата "Спутник V". Как отмечает источник, соответствующее заявление стало "ударом для Евросоюза" и "позором ЕС".

Кьюри также считает, что из-за проблем с поставками европейские государства не могут вернуться к нормальной жизни, в то время как в Москве все возвращается в прежние, докризисные времена, пишет телеканал "360".

"Мы не можем понять, почему в Европе с этим так медлят", – заявила Анна Мария.

Как отмечает британская газета Express, до этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала российские власти, заявив, что Москва предлагает "миллионы доз", однако, по ее словам, так и не смогла добиться масштабных успехов в вакцинации самих жителей РФ. Российская дипмиссия в ответ заявила о своей "озадаченности" критикой со стороны европейского политика.

Тем не менее, отмечает источник, хорватские власти уже ведут переговоры по поставкам "Спутника V". Аналогичного соглашения с российской стороной добивается Словакия.

"Даже если вакцина не будет одобрена регулирующими органами ЕС, дозы все равно будут отправлены", – пишет Express.

Ранее в Крыму заявили о поступившей с европейской стороны просьбе пройти вакцинацию.