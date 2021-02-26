Курс рубля
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В Европейском союзе договорились ввести электронные сертификаты о вакцинации.
Выступая на виртуальном саммите ЕС, Ангела Меркель отметила, что страны сошлись на том, что введение подобного цифрового подтверждения необходимо, пишет "МИР24". Канцлер также уточнила, что подтверждение сделанной прививки может стать основанием для въезда в ЕС из третьих стран.
Планируется, что они заработают в течение трех месяцев. Именно столько нужно Европейской комиссии, чтобы разобраться с техническими вопросами, сообщает РИА "Новости".
Ранее стало известно, что в ВОЗ не смогли предсказать сроки окончания пандемии коронавируса.
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