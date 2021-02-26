Ограничения станут рекомендательными

Рост заболеваемости коронавирусом в Москве постепенно снижается, поэтому власти задумались о снятии некоторых мер по борьбе с инфекцией для граждан старше 65 лет и тех, кто находится в группе риска. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он надеется, что у москвичей появится возможность самостоятельно решать, насколько они находятся в зоне риска, и принимать меры, опираясь на собственные ощущения. Таким образом, ограничения из обязательных вскоре могут стать рекомендательными.

"Конечно, будем надеяться, что люди старшего поколения будут продолжать активно вакцинироваться, чтобы защитить себя",

– добавил Сергей Собянин.

Сейчас в Москве сохраняется тенденция по улучшению ситуации с коронавирусом. Число пациентов, ежедневно попадающих в больницу, с 1700 снизилось до 500-600. Уменьшается и количество заразившихся москвичей. В день выявляют не более 1500 случаев, хотя еще в конце прошлого года за сутки заболевали около 7-8 тысяч человек.

Сегодня, например, в столице зафиксировано 1336 подхвативших болезнь. При этом тех, кто смог победить инфекцию, почти вдвое больше – 2423 человека за сутки.

Частичная победа над коронавирусом уже позволила снять некоторые ограничения в Москве. Ученики старших классов вернулись на очные занятия в школы, а развлекательные заведение снова могут работать после 23:00.

Кроме того, ряд больниц стал принимать плановых пациентов. Перевод не менее 30% сотрудников на дистанционную работу тоже больше не обязательно – теперь решение исключительно за руководителями, сообщает сайт мэра Москвы.