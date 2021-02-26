Белоруссия запустила производство российской вакцины "Спутник V"

Белоруссия запустила производство российской вакцины "Спутник V"
Фото:Сергей Киселев/АГН Москва
Вскоре РБ сможет наладить полный цикл выпуска препарата

В РБ начали производство первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса "Спутник V". Это произошло благодаря Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ), а также АО "Генериум" и РУП "Белмедпрепараты", крупнейшему предприятию Белоруссии, который работает в области фармацевтики. 

Разлив первых валидационных серий вакцины, которую, напомним, создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи, провели на площадках предприятия "Белмедпрепараты". Ранее российская компания АО "Генериум" передала соответствующую технологию. Первые серии препарата проверят на стабильность, потом, получив результаты анализа, наладят производство в промышленных масштабах. При этом РФПИ с коллегами проверяет технологию по полному циклу изготовления "Спутника V" в Белоруссии. Страну полностью обеспечат препаратом против COVID-19, если настроить выпуск вакцины на белорусских площадках. 

Чтобы производство шло как по маслу, белорусская сторона получила от РФПИ технологию выпуска препарата, необходимые документы и биологический материал, а также мощную поддержку. Фонд помог подобрать нужное оборудование, приобрести сырье и другие материалы. 

Белоруссия зарегистрировала вакцину "Спутник V" после прохождения Россией этой процедуры. Регистрационное удостоверение РБ получила 21 декабря прошлого года. Первые зарубежные клинические испытания российской разработки стартовали в октябре 2020-го также в Белоруссии. Добровольцам ставили прививки в восьми медучреждениях в рамках двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого клинического исследования. 

Сама же вакцинация началась 29 декабря. 

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что производство вакцины Россией и Беларусью – это важный шаг в отношениях двух стран. 

"Промышленная кооперация и развитие сотрудничества позволяют реализовывать такие значимые совместные проекты для эффективной защиты населения Республики Беларусь",

– отметил министр. 

Он добавил, что Москва и Минск договорились о модернизации лабораторной базы Белоруссии, а также ведут переговоры о полном производстве вакцины. 

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что фонд и его партнеры готовы в ближайшее время обеспечить производство вакцины в РБ в таком количестве, чтобы удовлетворить потребности страны. По его словам, налаживание производства позволит нарастить масштабы вакцинации, избежав издержек с логистикой. 

"Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной. Препарат эффективен на 90% и позволяет избежать тяжелых случаев заболевания коронавирусом. Уже более 1,5 млн человек вакцинировались российской разработкой. 

Полина ИВАНОВА

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