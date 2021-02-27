За последние сутки скончались 439 заболевших

К утру 27 февраля в России зарегистрировали 11 534 случаев ковида. Данные за последние 24 часа приводит оперштаб Москвы. Умерли от коронавируса 439 зараженных. Излечились 16 020 человек.

На первом месте по заболеваемости остается Москва – 1825 случаев. Вторую строчку занимает Питер – 951. На третьем месте Московская область – здесь коронавирусом заболели 558 человек.

Всего с начала пандемии COVID-19 в России выявлено 4 234 720 заражений. Скончались от ковида 85 743 человек. Выздоровели 3 799 406 пациентов.

Ранее глава столицы Сергей Собянин объявил, что в ближайшее время власти могут снять ковидные ограничения для пожилых москвичей.