Свежая статистика по коронавирусу в России на 27 февраля

Свежая статистика по коронавирусу в России на 27 февраля
Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
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За последние сутки скончались 439 заболевших

К утру 27 февраля в России зарегистрировали 11 534 случаев ковида. Данные за последние 24 часа приводит оперштаб Москвы. Умерли от коронавируса 439 зараженных. Излечились 16 020 человек.

На первом месте по заболеваемости остается Москва – 1825 случаев. Вторую строчку занимает Питер – 951. На третьем месте Московская область – здесь коронавирусом заболели 558 человек.

Всего с начала пандемии COVID-19 в России выявлено 4 234 720  заражений. Скончались от ковида 85 743 человек. Выздоровели 3 799 406 пациентов.

Ранее глава столицы Сергей Собянин объявил, что в ближайшее время власти могут снять ковидные ограничения для пожилых москвичей.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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