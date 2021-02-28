От COVID-19 излечились ? человек

В России продолжается борьба с коронавирусом. За сутки врачи диагностировали инфекцию из Китая у 11 359 жителей страны. За все время заразились 4 246 079 россиян.

В Москве за сутки положительный тест сдали 1737 горожан. На втором месте печального рейтинга по-прежнему находится Санкт-Петербург, где выявили 939 новых случаев заболевания. В Подмосковье инфекцию подхватили 617 жителей.

Умерли от COVID-19 379 пациентов. За все время эпидемии не стало 86 122 россиян, сообщает Оперативный штаб.

Выздоровели за сутки от коронавируса 12 391 жителей страны. За время эпидемии болезнь победили 3 811 797 россиян.

Ранее в Москве анонсировали снятие некоторых ограничений через месяц или два. На это власти могут пойти, если тенденция по снижению числа новых заболевших сохранится. Так, например, москвичи старше 65 смогут сами решать, соблюдать ли домашний режим, эта мера может в ближайшее время стать рекомендательной.

Тем временем все больше стран интересуются российской вакциной против коронавируса "Спутник V".