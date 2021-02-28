Прага решила пойти по "венгерскому пути" вакцинации

Ситуация с COVID-19 в Чехии продолжает оставаться напряженной. На данный момент страна лидирует в мире по числу новых больных инфекцией в пересчете на 1 миллион человек. В связи с этим президент Милош Земан обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V".

При этом он согласовал свое обращение с премьер-министром Андреем Бабишем. Власти выразили уверенность, что эта просьба будет одобрена, поэтому уже заявили о том, что для начала вакцинации им будет достаточно сертификации чешского Государственного института по контролю лекарств, пишет РИА "Новости".

Прага еще в середине февраля задумалась о том, чтобы пойти по "венгерскому" пути. Напомним, что в Сербии и Венгрии не стали дожидаться сертификации в ЕМА, заявив, что им будет достаточно национальной регистрации. При этом ранее Земан высказывался за использование для вакцинации только тех лекарств, которые имеют регистрацию ЕМА.

Для изучения опыта применения российской вакцины премьер даже посещал несколько недель назад Венгрию и Сербию.

"Спутник V" является первой в мире зарегистрированной вакциной. Лекарство позволяет избежать тяжелых случаев заболевания коронавирусом. Ранее Белоруссия запустила производство российской вакцины "Спутник V".