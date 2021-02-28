Чехия передумала и попросила Россию о поставках "Спутника V"

Чехия передумала и попросила Россию о поставках "Спутника V"
Фото:Сергей Киселев/АГН Москва
Прага решила пойти по "венгерскому пути" вакцинации

Ситуация с COVID-19 в Чехии продолжает оставаться напряженной. На данный момент страна лидирует в мире по числу новых больных инфекцией в пересчете на 1 миллион человек. В связи с этим президент Милош Земан обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V".

При этом он согласовал свое обращение с премьер-министром Андреем Бабишем. Власти выразили уверенность, что эта просьба будет одобрена, поэтому уже заявили о том, что для начала вакцинации им будет достаточно сертификации чешского Государственного института по контролю лекарств, пишет РИА "Новости".

Прага еще в середине февраля задумалась о том, чтобы пойти по "венгерскому" пути. Напомним, что в Сербии и Венгрии не стали дожидаться сертификации в ЕМА, заявив, что им будет достаточно национальной регистрации. При этом ранее Земан высказывался за использование для вакцинации только тех лекарств, которые имеют регистрацию ЕМА. 

Для изучения опыта применения российской вакцины премьер даже посещал несколько недель назад Венгрию и Сербию. 

"Спутник V" является первой в мире зарегистрированной вакциной. Лекарство позволяет избежать тяжелых случаев заболевания коронавирусом. Ранее Белоруссия запустила производство российской вакцины "Спутник V". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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М
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в очередь сукины дети,в очередь....
если продавать то по повышенной цене,эти западные проституты иначе не понимают
Вася Часиков
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Я человек не злой,может даже больше.Не злорадствую,людям надо помогать,но как-то не вызывает особого желания другую щеку подставлять.
Гость146831
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вакцину продавать по космическим ценам = за санкции за подсирание ЕС и америкосам все им припомнить
Справедливый
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Сначала надо памятник Коневу вернуть на место. Извиниться за хамство. А потом уж и вакцину хотеть
А иначе нельзя им вакцину давать - санкции, однако.
Гость155433
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Какая вакцина?Вона,на Украине говорили нет российской вакцины и мост галограмма.
Гость155433
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Америка и Евросоюз должны срочно ввести страшные санкции против просящих,объявить предателями и обязать покупать свободную,демократическую витаминизированную вакцину.
Гость152295
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А чё у пендосов не берете? Не понравилось? Дрищете от неё, дохните как мухи? Петушня ЛГБТшная. Ваше место у параши, всегда помните это.
Гость155135
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Тут наблюдается не хилый дефицит вакцины, а Чехи думают, будут они или не будут. Пусть еще подумают, а потом становятся в очередь.
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