Cвежая статистика по коронавирусу в России на 1 марта

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 1 марта
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
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Число избавившихся от COVID-19 достигло 3 823 074

Коронавирус продолжает сдавать позиции. И, хотя россияне еще заболевают, таких случаев становится все меньше. В частности, за сутки инфекцию выявили у 11 571 жителя нашей страны. Всего на 1 марта, по информации Оперативного штаба, заразились 4 257 650 человек.

В Москве COVID-19 обнаружили еще у 2 097 горожан, а в Петербурге – у 943. На 629 пациентов с похожим диагнозом стало больше в Московской области.

За последний день умерли 333 россиянина. В целом пандемия унесла жизни 86 455 человек.

Полностью избавились от коронавируса 3 823 074 ранее инфицированных. За сутки вылечились 11 277 пациентов.

Из-за COVID-19 правительство России упростило правила сдачи государственной итоговой аттестации школьников в 2021 году. Подобные меры необходимы для того, чтобы минимизировать риски распространения инфекции.

Ранее стало известно, что из-за постепенного снижения уровня заболеваемости коронавирусом в Москве власти задумались о снятии некоторых мер по борьбе с инфекцией. В частности, граждане старше 65 лет и те, кто находится в группе риска, смогут решать самостоятельно, насколько они находятся в зоне риска, и принимать меры, опираясь на собственные ощущения.

Полина ДОРОЖКИНА

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