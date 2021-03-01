Курс рубля
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Эпидемиологическая обстановка в
Крыму стабилизируется. На этом фоне местные власти приняли решение отменить
большинство действовавших в республике ковидных ограничений.
Так, снят запрет на организацию банкетов и корпоративов на территории отелей. Также крымчанам снова разрешено пышно отмечать свадебные торжества.
Серьезно ослаблены требования к посещению кино и театров, теперь заполняемость зала может достигать 75%.
В то же время кафе и рестораны все еще могут пускать не более 50% посетителей от максимальной вместимости. Также продлен запрет на проведение массовых мероприятий, пишет издание "Крыминформ".
Кстати, на Украине продолжают переживать из-за возвращения Крыма в состав России. Недавно бывший президент Незалежной Петр Порошенко раскрыл причины потери полуострова.
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