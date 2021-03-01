Российский президент выслушал доклад главы ФМБА и сделал выводы

Владимир Путин охарактеризовал созданные в России вакцины против коронавируса. Он сказал, что все они эффективны не только от самой инфекции, но и от ее штаммов, которых боятся в Европе.

Эти слова президента прозвучали во время его встречи с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой. После того, как она доложила о результатах работы ведомства в 2020 году.

У нашей страны есть и вакцины следующего поколения – на тот случай, если из-за мутаций COVID-19 не удастся применять существующие антительные препараты. Их дальнейшие исследования пройдут клинически и продлятся несколько месяцев, если пациентов будет много, сообщила глава ФМБА.

Путин спросил, все ли тест-системы безошибочно выявляют коронавирус и его разновидности. Скворцова ответила утвердительно, добавив, что "они работают при любом штамме", цитирует сайт президента.

Глава государства отметил, что ему сообщали об эффективной работе всех имеющихся в нашей стране вакцин и даже "против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе".

Руководитель ФМБА подтвердила это. И в доказательство назвала конкретные цифры: у россиян обнаружены 3,5 тыс. мутаций. Президент одобрил такую деятельность и поблагодарил.

На днях во Франции высоко оценили одну из российских вакцин против COVID-19. Там заявили, что Россия выигрывает в геополитической битве благодаря созданию и экспорту "Спутника V".