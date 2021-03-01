В Подмосковье появятся новые места и форматы вакцинации от коронавируса

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В Подмосковье необходимо вводить новые места и форматы вакцинации от коронавируса, заявил губернатор области Андрей Воробьев.
В ходе совещания с региональным правительством он подчеркнул, что МО находится в "зеленой зоне", однако пока не на лидирующих позициях.
"А должны быть лидерами. Для этого нам нужна постоянная мобилизация",
– добавил губернатор.
Воробьев также заявил, что благодаря вакцинации у врачей появилась возможность уделять больше внимания оказанию плановой помощи, поэтому им удается спасти большее количество жизней, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
В связи с этим глава области призвал врачей предлагать новые форматы вакцинации и места, где жителям Подмосковья было бы удобно сделать прививку.
На данный момент от коронавируса привились более 250 жителей региона.
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