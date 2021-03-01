В Подмосковье появятся новые места и форматы вакцинации от коронавируса

Это будет сделано для того, чтобы максимальное количество людей смогли сделать прививку

В Подмосковье необходимо вводить новые места и форматы вакцинации от коронавируса, заявил губернатор области Андрей Воробьев. 

В ходе совещания с региональным правительством он подчеркнул, что МО находится в "зеленой зоне", однако пока не на лидирующих позициях. 

"А должны быть лидерами. Для этого нам нужна постоянная мобилизация", 

– добавил губернатор. 

Воробьев также заявил, что благодаря вакцинации у врачей появилась возможность уделять больше внимания оказанию плановой помощи, поэтому им удается спасти большее количество жизней, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

В связи с этим глава области призвал врачей предлагать новые форматы вакцинации и места, где жителям Подмосковья было бы удобно сделать прививку. 

На данный момент от коронавируса привились более 250 жителей региона.

Юлия МИХАЙЛОВА

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