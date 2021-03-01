Миллиардер уверен, что ждать к нормальной жизни можно будет вернуться еще нескоро

Мир делает слишком мало, чтобы в скором времени положить конец пандемии COVID-19. Вернуться к прежней жизни вряд ли получится раньше 2022 года. Так считает основатель Microsoft Билл Гейтс.

Бизнесмен в интервью CNN поведал, что разработка вакцин против инфекции из Китая – это чудо. Гейтс считает, что несмотря на возможность для США справиться с эпидемией к осени, одолеть вирус просто так не получится. Чтобы взять COVID-19 под контроль во всем мире, важно еще масштабнее бороться с коронавирусом и распространять вакцину. Миллиардер подчеркнул, что препараты от коронавируса в основном получают жители развитых стран.

Он подчеркнул, что мир может случиться так, что вирус будет влиять на жизнь людей и весь 2022 год, этому поспособствуют новые штаммы и вторичные заболевания.