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Мир делает слишком мало, чтобы в скором времени положить конец пандемии COVID-19. Вернуться к прежней жизни вряд ли получится раньше 2022 года. Так считает основатель Microsoft Билл Гейтс.
Бизнесмен в интервью CNN поведал, что разработка вакцин против инфекции из Китая – это чудо. Гейтс считает, что несмотря на возможность для США справиться с эпидемией к осени, одолеть вирус просто так не получится. Чтобы взять COVID-19 под контроль во всем мире, важно еще масштабнее бороться с коронавирусом и распространять вакцину. Миллиардер подчеркнул, что препараты от коронавируса в основном получают жители развитых стран.
Он подчеркнул, что мир может случиться так, что вирус будет влиять на жизнь людей и весь 2022 год, этому поспособствуют новые штаммы и вторичные заболевания.
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