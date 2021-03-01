Потеря обоняния при коронавирусе приводит к высоким антителам - ученые

Все дело в тонкостях работы иммунитета

Ученые из итальянского университета Humanitas путем исследования данных о медиках, переболевших коронавирусом, выяснили любопытные факты. Оказалось, что у тех, кто на время терял способность чувствовать запахи и вкусы, быстрее вырабатывались антитела IgG.

Как сообщает "Известия", специалисты полагают, что эти симптомы связаны с поражением обонятельной луковицы более длительное время. Вирусолог Сергей Нетесов подтвердил, что такое возможно – ведь в таком случае иммунный ответ усилен. 

Как подчеркивает телеканал "МИР24", потеря обоняния может длиться до трех месяцев. 

Полина ИВАНОВА

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