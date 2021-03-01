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Словакия достигла с Россией соглашения о закупке вакцины "Спутник V". Братислава решила не дожидаться регистрации препарата европейским фармрегулятором.
Согласно приведенным данным, первая партия прибудет уже 1 марта. Грузовой самолет в настоящее время следует рейсом из Москвы в Словакию с вакцинами "Спутник V" на борту, о чем заявил один из представителей правительства страны.
В этот же день глава правительства Словакии Игорь Матович заявил, что власти ожидают поставок первой партии "Спутника", передает РИА "Новости".
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