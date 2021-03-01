Самолет с препаратом на борту уже находится в пути

Словакия достигла с Россией соглашения о закупке вакцины "Спутник V". Братислава решила не дожидаться регистрации препарата европейским фармрегулятором.

Согласно приведенным данным, первая партия прибудет уже 1 марта. Грузовой самолет в настоящее время следует рейсом из Москвы в Словакию с вакцинами "Спутник V" на борту, о чем заявил один из представителей правительства страны.

В этот же день глава правительства Словакии Игорь Матович заявил, что власти ожидают поставок первой партии "Спутника", передает РИА "Новости".