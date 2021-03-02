COVID-19 унес жизни 86 896 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за сутки оказались инфицированы 10 565 россиян, что стало наименьшим показателем с октября. Всего в нашей стране заразились 4 268 215 жителей.

Из сданных в Москве тестов на COVID-19 положительный результат дали 1 277. В Санкт-Петербурге заболели еще 937 человек, в Подмосковье – 617.

На 2 марта число жертв в нашей стране достигло 86 896. В последние 24 часа скончались 441 россиянин.

Выздоровели за время пандемии 3 838 040 пациентов. Излечились за сутки 14 966 человек.

Накануне стало известно, что ученые провели исследования данных о медиках, переболевших коронавирусом. В результате выяснилось, что у тех, кто временно не чувствовал запахов и вкусов, быстрее вырабатывались антитела IgG.

Также сообщалось о скором появлении новых мест и форматов вакцинации от COVID-19 в Подмосковье. Это планируют сделать, чтобы как можно больше граждан смогли привиться.

