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На Украине опробовали препарат для
вакцинации от коронавирусной инфекции индийского происхождения. После укола Covieshield/AstraZeneca
одесские медики пожаловались на дурное самочувствие.
Сообщается, что у 22 из 60 прошедших вакцинацию украинцев резко поднялась температура тела. Столбик градусника показывал до 38,5°, пишет УНИАН.
Кстати, недавно накануне бывший украинский лидер Петр Порошенко обозвал индийскую вакцину неприличным словом.
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