Проблемы со здоровьем начались у десятков жителей Незалежной

На Украине опробовали препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции индийского происхождения. После укола Covieshield/AstraZeneca одесские медики пожаловались на дурное самочувствие.



Сообщается, что у 22 из 60 прошедших вакцинацию украинцев резко поднялась температура тела. Столбик градусника показывал до 38,5°, пишет УНИАН.

Кстати, недавно накануне бывший украинский лидер Петр Порошенко обозвал индийскую вакцину неприличным словом.