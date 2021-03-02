Украинцам подурнело после вакцинации

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Проблемы со здоровьем начались у десятков жителей Незалежной

На Украине опробовали препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции индийского происхождения. После укола Covieshield/AstraZeneca одесские медики пожаловались на дурное самочувствие.

Сообщается, что у 22 из 60 прошедших вакцинацию украинцев резко поднялась температура тела. Столбик градусника показывал до 38,5°, пишет УНИАН.

Кстати, недавно накануне бывший украинский лидер Петр Порошенко обозвал индийскую вакцину неприличным словом.

Ольга ФЕДОРОВА

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