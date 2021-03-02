Зеленский привился от коронавируса в Донбассе

Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
Владимир Зеленский решил показать украинскому народу пример и привиться произведенной в Индии вакциной от коронавируса, несмотря на несмолкающую критику лекарства. Новостью украинский президент поделился у себя на странице в "Твиттере".
Глава опубликовал фотографию из больницы, на которой запечатлено, как медик делает ему укол.
Got vaccinated against #COVID19. Did this on the frontline with our soldiers as Supreme C-in-C. The same Oxford/AstraZeneca (Covishield) from India, which was delivered 1st to 🇺🇦 & received by millions of people in the world. Vaccine 💉 will let us live without restrictions again pic.twitter.com/1diLtuRmqK— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2021
"Вакцинировался от COVID-19. Сделал это в качестве главнокомандующего вместе с нашими военными на перердовой. Это та же самая Oxford / AstraZeneca (Covishield) из Индии, которую доставили 1-ой в Украину и получили миллионы людей во всем мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений", – написал он.
Сегодня Владимир Зеленский посетил подконтрольную Украине часть Донбасса.
Ранее Порошенко назвал это лекарство "говном", заявив, что от него массово отказываются медики.
Президента Белоруссии постараются убрать несколькими способами
На полуострове не собираются решать вопрос дефицита, выполняя условия Незалежной