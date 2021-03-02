Зеленский привился от коронавируса в Донбассе

Президент Украины выехал в регион с рабочим визитом

Владимир Зеленский решил показать украинскому народу пример и привиться произведенной в Индии вакциной от коронавируса, несмотря на несмолкающую критику лекарства. Новостью украинский президент поделился у себя на странице в "Твиттере". 

Глава опубликовал фотографию из больницы, на которой запечатлено, как медик делает ему укол. 

"Вакцинировался от COVID-19. Сделал это в качестве главнокомандующего вместе с нашими военными на перердовой. Это та же самая Oxford / AstraZeneca (Covishield) из Индии, которую доставили 1-ой в Украину и получили миллионы людей во всем мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений", – написал он.

Сегодня Владимир Зеленский посетил подконтрольную Украине часть Донбасса. 

Ранее Порошенко назвал это лекарство "говном", заявив, что от него массово отказываются медики. 

Роман ИГНАТОВ

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