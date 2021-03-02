Зеленский привился от коронавируса в Донбассе

Президент Украины выехал в регион с рабочим визитом

Владимир Зеленский решил показать украинскому народу пример и привиться произведенной в Индии вакциной от коронавируса, несмотря на несмолкающую критику лекарства. Новостью украинский президент поделился у себя на странице в "Твиттере".

Глава опубликовал фотографию из больницы, на которой запечатлено, как медик делает ему укол.

Got vaccinated against #COVID19. Did this on the frontline with our soldiers as Supreme C-in-C. The same Oxford/AstraZeneca (Covishield) from India, which was delivered 1st to 🇺🇦 & received by millions of people in the world. Vaccine 💉 will let us live without restrictions again pic.twitter.com/1diLtuRmqK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2021

"Вакцинировался от COVID-19. Сделал это в качестве главнокомандующего вместе с нашими военными на перердовой. Это та же самая Oxford / AstraZeneca (Covishield) из Индии, которую доставили 1-ой в Украину и получили миллионы людей во всем мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений", – написал он.

Сегодня Владимир Зеленский посетил подконтрольную Украине часть Донбасса.

Ранее Порошенко назвал это лекарство "говном", заявив, что от него массово отказываются медики.