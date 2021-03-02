Власти предупредили о начале опасного весеннего сезона

План проведения вакцинации среди россиян предполагает наличие показателя в 60% общего иммунитета населения. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам госслужащей, российские специалисты уже разработали модель, определяющую меры по достижению необходимого показателя в каждом субъекте, передает телеканал НТВ.

Зампред правительства также отметила, что при существующих темпах Россия сможет достичь намеченного показателя в концу предстоящего лета.

Ключевым вопросом во всероссийской вакцинации, отметила госслужащая, остаются темпы проведения процедуры по регионам.

Голикова также напомнила, что впереди начало весеннего сезона, которое традиционно сопровождается вспышками инфекций, передает МИР 24.