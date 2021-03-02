Зеленский явился на вакцинацию с бритой грудью - Сеть взорвалась от смеха

Зеленский явился на вакцинацию с бритой грудью - Сеть взорвалась от смеха
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Украинского президента заподозрили в депиляции

Украинский лидер Владимир Зеленский накануне привился против коронавируса Covisdhield – лекарственным препаратом, произведенным в Индии. Накануне президент Незалежной похвастался тем, что смог пройти вакцинацию прямо "на передовой".

Соответствующую публикацию глава государства выложил на своем официальном аккаунте в "Твиттер", где громогласно заявил, что Украина вновь сможет "жить без ограничений". По информации издания Страна.ua, президент Украины привился в Луганской области.

На публикацию обратил внимание украинский оппозиционер, критикующий аппарат действующего президента Незалежной и его предшественника Петра Порошенко, блогер Анатолий Шарий. По словам журналиста, Зеленский явно со всей серьезностью подготовился к предстоящей прививке – украинский лидер даже сходил на депиляцию груди.

В качестве доказательства Шарий прикрепил к публикации давнее фото Зеленского, вызвавшее резонанс в Сети в позапрошлом году, когда избранный президент показался перед пожилыми дамами на пляже в ярко-красных плавках, решив блеснуть формой.

"Интересно, грудь Гнусу лично Подоляк брил для фоточки?" – пишет Шарий на своей странице в "Твиттер".

К обсуждению подключились и подписчики Шария, поддержавшие его шутку.

"Может сам облез?", "Облез, стервец!", "Двойника подсунул", "Видимо, опали", – шутят пользователи в ветке комментариев.

В феврале стало известно о том, что СБУ обвинила Шария в государственной измене, возбудив в отношении блогера уголовное дело. Сам журналист заявил, отреагировав на действия властей, что Зеленский теряет разум из-за психических отклонений.

Егор МАЛКОВ

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Еще очко выщипал поди, петушок :-)
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