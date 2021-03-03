Cвежая статистика по коронавирусу в России на 3 марта

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 3 марта
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Только в последние 24 часа выздоровели 15 694 человека

В России на 3 марта выявлены 4 278 750 инфицированных. За сутки коронавирус диагностировали у 10 535 жителей страны, передает Оперативный штаб.

На 1 284 заболевших стало больше в Москве. Прибавилось их и в Петербурге, где COVID-19 обнаружили еще у 962 горожан. В Московской области дополнительно 691 тест дал положительный результат.

В последние 24 часа умерли 452 подцепивших инфекцию. В целом скончались 87 348 зараженных.

За сутки избавились от коронавируса 15 694 россиянина. Выздоровели в течение эпидемии 3 853 734 жителя нашей страны.

К началу весеннего сезона в Москве стало заметно больше людей, занимающихся спортом. Общее число таких жителей столицы после выхода с карантина, введенного из-за пандемии, коронавируса намного превысило докризисный показатель.  

Полина ДОРОЖКИНА

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