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В России на 3 марта выявлены 4 278 750 инфицированных. За сутки коронавирус диагностировали у 10 535 жителей страны, передает Оперативный штаб.
На 1 284 заболевших стало больше в Москве. Прибавилось их и в Петербурге, где COVID-19 обнаружили еще у 962 горожан. В Московской области дополнительно 691 тест дал положительный результат.
В последние 24 часа умерли 452 подцепивших инфекцию. В целом скончались 87 348 зараженных.
За сутки избавились от коронавируса 15 694 россиянина. Выздоровели в течение эпидемии 3 853 734 жителя нашей страны.
К
началу весеннего сезона в Москве стало заметно больше людей, занимающихся
спортом. Общее число таких жителей столицы после выхода с карантина, введенного из-за пандемии, коронавируса намного превысило докризисный показатель.
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