Ограничения можно будет снять через месяц - другой

Пандемия коронавируса в России может закончиться в конце лета. Такой прогноз озвучил пульмонолог Андрей Малявин.

Это станет возможно, так как у жителей страны к тому времени выработается иммунитет. И многие из них переболеют, объяснил врач Минздрава.

Создать противовирусное средство прямого действия быстро не удастся. Чтобы такие лекарства появились, нужно очень много времени, как минимум пять лет, и то "если напрягутся", отметил специалист в эфире телеканала "Москва 24".

Многие ограничения, введенные во время эпидемии COVID-19, могут снять уже в апреле или мае, допустил инфекционист Сергей Вознесенский в беседе с корреспондентом РИА "Новости".

К такому заключению он пришел, учитывая данные по заболеваемости ОРВИ за несколько лет. Обычно во втором месяце весны число этих случаев сокращается, передает его слова URA.RU.