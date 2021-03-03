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Пандемия коронавируса в России может закончиться в конце лета. Такой прогноз озвучил пульмонолог Андрей Малявин.
Это станет возможно, так как у жителей страны к тому времени выработается иммунитет. И многие из них переболеют, объяснил врач Минздрава.Создать противовирусное средство прямого действия быстро не удастся. Чтобы такие лекарства появились, нужно очень много времени, как минимум пять лет, и то "если напрягутся", отметил специалист в эфире телеканала "Москва 24".
Многие ограничения, введенные во время эпидемии COVID-19, могут снять уже в апреле или мае, допустил инфекционист Сергей Вознесенский в беседе с корреспондентом РИА "Новости".
К такому заключению он пришел, учитывая данные по заболеваемости ОРВИ за несколько лет. Обычно во втором месяце весны число этих случаев сокращается, передает его слова URA.RU.Ранее во Всемирной организации здравоохранения отказались не смогли назвать сроки окончания пандемии коронавируса. Там лишь указали, что к началу 2022 года инфекция перестанет влиять на привычную жизнь.
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