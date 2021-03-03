Определен самый опасный по коронавирусу город в Подмосковье

За все время пандемии в регионе заразились 215 898 человек

Хуже всего в Подмосковье ситуация с коронавирусом обстоит в Люберцах. Такую информацию опубликовал областной Оперштаб.

Только за сутки в этом городе инфекцию подцепили 101 человек. Сильно отстают от него Красногорск и Балашиха, где тесты 40 и 39 жителей на COVID-19 соответственно дали положительный результат.

Никто не заразился в последние 24 часа в 12 округах. В их число попали Власиха, Зарайск, Кашира, Котельники и другие, говорится в телеграм-канале областного Оперштаба. 

Зато выросло количество заболевших в других городах. На 29 – в Дмитрове, на 28 – в Одинцово, на 25 – в Пушкино, на 24 в Королеве, Раменском округе, Рузе и Серпухове, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня"

К 3 марта 2021 года выявлены 215 898 подмосковных жителей, у которых обнаружили коронавирус, за сутки их стало больше на 691. 

Полина ДОРОЖКИНА

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