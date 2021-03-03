"Разновидность самоубийства": Мясников назвал фатальную ошибку при лечении COVID-19

"Разновидность самоубийства": Мясников назвал фатальную ошибку при лечении COVID-19
Александр Мясников. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Опасность представляют неправильно подобранные препараты

Александр Мясников рассказал, какие действия во время лечения коронавируса могут привести к смертельному исходу. Слова телеведущего прозвучали в эфире ютуб-передачи "Полный контакт с Владимиром Соловьевым".

Врач призвал коллег распознавать две разные формы коронавирусной инфекции: "ковид-ОРЗ" и "ковид-пневмонию". Мясников отметил, что эти болезни требуют отличающихся друг от друга методов лечения.

По словам Александра Леонидовича, главная ошибка некоторых медработников заключается в том, что в обоих случаях они дают пациентам кроворазжижающие препараты. А это недопустимо, поскольку данные лекарства выписывают только при легкой форме COVID-19.

"Я лично знаю людей, которые умирали от кровоизлияния в мозг. Это разновидность самоубийства и вредительства", – высказался специалист.

Он напомнил, что при легкой форме заболевания заразившемуся достаточно соблюдать простые правила – больше лежать, пить много жидкости, а также при необходимости принимать парацетамол, передает "ОСН".

Ранее Александр Мясников прокомментировал новость о регистрации нескольких случаев передачи опасного птичьего гриппа от животного к человеку. Телеведущий предупредил – нужно быть предельно осторожными, так как в последнее время многие вирусы активизировались и мутировали. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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