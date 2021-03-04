Cвежая статистика по коронавирусу в России на 4 марта

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 4 марта
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
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Умерли в нашей стране 87 823 инфицированных

За сутки COVID-19 обнаружили у 11 385 россиян. В целом на 4 марта, заболели по данным Оперштаба, 4 290 135 граждан.

В Москве инфицированных прибыло на 2 150. Также заразились еще 986 жителей Петербурга. Дополнительно у 693 человек в Подмосковье диагностировали коронавирус.

Скончались за сутки 475 заболевших жителей нашей страны. Всего COVID-19 унес жизни 87 823 россиян.

В последние 24 часа избавились от недуга 16 123 человека. За время распространения пандемии вылечились 3 869 857 пациентов.

Ранее стало известно, когда в России закончится эпидемия коронавируса. Это реально в конце лета, а ограничения могут снять в апреле или мае.      

Полина ДОРОЖКИНА

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