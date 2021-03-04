Москва готова прекратить поставки вакцины из-за внутриполитических разногласий

Россия может прекратить поставку вакцины от коронавируса "Спутник V" в Словакию. Москва выразила готовность отменить контракт из-за внутриполитических разногласий в стране. При этом штрафные санкции применяться не будут.

Премьер Словакии Игор Матович заявил, что две партии из правительственной коалиции и президент республики выступили против приобретения российской вакцины, которая еще не получила одобрение Европейского агентства лекарственных средств. Это стало причиной внутриполитического кризиса, пишет РИА "Новости".

При этом первая партия препарата уже прибыла в Братиславу. Вакцинацию планировалось начать примерно через 2 недели. Разрешение на применение "Спутника V" без регистрации в ЕС выдало местное министерство здравоохранения.

Также премьер предложил политикам и СМИ как можно скорее обсудить необходимость вакцины для республики.

"Лично я их (производителей – прим.ред.) понимаю, если бы оказался на их месте, мне тоже было бы неприятно, что лекарство, сохраняющее жизни, кто-то использовал бы для политической борьбы. Тем более, когда 40 стран просят об ускоренных поставках",

– подытожил Матович.

Возможно, внутриполитическую ситуацию усугубила неудачная шутка премьера, который во время радиоэфира заявил, что за поставки "Спутника V" он пообещал отдать России Закарпатскую Украину.

Позже словацкому МИДу пришлось извиняться перед Украиной за неосторожные слова своего премьера.