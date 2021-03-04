Путин рассказал о проблемах с вакцинацией в России

Президент выступил во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Вы вместе"

Владимир Путин рассказал, что, несмотря на то, что прививочная кампания от коронавируса идет уже с января, решить все проблемы до конца не удалось. Он сообщил, что пока в 9 регионах страны прививать от COVID-19 еще не начали.

"Есть вопросы, связанные даже уже не с производством ... есть проблемы с логистикой, с распределением ... С организацией прививочных пунктов есть", – приводит его слова РИА "Новости". 

Однако президент отметил, что без проблем в работе такого масштаба не бывает. При этом региональным и федеральным властям удается оперативно реагировать на ситуацию, подчеркнул он. 

Роман ИГНАТОВ

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