Варшава не собирается рассматривать вариант с приобретением российской вакцины

Варшава не планирует закупки российской вакцины "Спутник V". Соответствующее заявление сделал сегодня, 4 марта, глава канцелярии правительства Польши Михал Дворчик, выступая на пресс-конференции.

Польский чиновник не стал уточнять, по какой причине Варшава не рассматривает вариант с приобретением "Спутника V", однако отметил, что власти считают возможной покупку вакцин у Китая.

"Что касается российской вакцины, мы не планируем ее покупать, но что касается китайской вакцины, мы анализируем этот вопрос, и никаких решений еще не принято", – заявил Дворчик.

Глава канцелярии добавил, что правительство предусмотрит все возможности по приобретению необходимых лекарственных доз.

"Мы не хотим пренебрегать ни одной дорогой, но пока никаких решений не принято. Находимся на этапе анализа возможностей и возможных предложений", – добавил Дворчик.

Как отмечает Gazeta.pl, Китай, в основном, использует для внутренней вакцинации Sinopharm и Sinovac. Европейский регулятор же сохраняет в отношении этих вакцин позицию, аналогичную со "Спутником", не давая никаких комментариев о препаратах.

Более того, отмечает источник, Китай все еще не предоставлял Европейскому агентству по лекарственным препаратам информацию о безопасности своих вакцин, равно как и результаты своих исследований.

Польский Минздрав нацелен вакцинировать к концу текущего года от 3 млн жителей. В настоящее время в стране привиты более 3,6 миллиона граждан.

Ранее сообщалось, что против приобретения вакцины "Спутник V" выступили две партии Словакии, а также глава республики. Противники препарата приводят в качестве главного довода отсутствие одобрения европейского регулятора.