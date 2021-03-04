Польские власти отказались покупать "Спутник V"

Польские власти отказались покупать "Спутник V"
Фото: Александр Авилов/АГН Москва
Варшава не собирается рассматривать вариант с приобретением российской вакцины

Варшава не планирует закупки российской вакцины "Спутник V". Соответствующее заявление сделал сегодня, 4 марта, глава канцелярии правительства Польши Михал Дворчик, выступая на пресс-конференции.

Польский чиновник не стал уточнять, по какой причине Варшава не рассматривает вариант с приобретением "Спутника V", однако отметил, что власти считают возможной покупку вакцин у Китая.

"Что касается российской вакцины, мы не планируем ее покупать, но что касается китайской вакцины, мы анализируем этот вопрос, и никаких решений еще не принято", – заявил Дворчик.

Глава канцелярии добавил, что правительство предусмотрит все возможности по приобретению необходимых лекарственных доз.

"Мы не хотим пренебрегать ни одной дорогой, но пока никаких решений не принято. Находимся на этапе анализа возможностей и возможных предложений", – добавил Дворчик.

Как отмечает Gazeta.pl, Китай, в основном, использует для внутренней вакцинации Sinopharm и Sinovac. Европейский регулятор же сохраняет в отношении этих вакцин позицию, аналогичную со "Спутником", не давая никаких комментариев о препаратах.

Более того, отмечает источник, Китай все еще не предоставлял Европейскому агентству по лекарственным препаратам информацию о безопасности своих вакцин, равно как и результаты своих исследований.

Польский Минздрав нацелен вакцинировать к концу текущего года от 3 млн жителей. В настоящее время в стране привиты более 3,6 миллиона граждан.

Ранее сообщалось, что против приобретения вакцины "Спутник V" выступили две партии Словакии, а также глава республики. Противники препарата приводят в качестве главного довода отсутствие одобрения европейского регулятора.

Егор МАЛКОВ

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Влад
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Все же просто, производить внутри страны нет возможности, Спутник <цензура> в готовом виде в нужном количестве поставлять мы не будем. А китайцы , пусть и вакцину другого качества, но все же готовую готовы поставить. вот и вся недолгая. никакой политики- только экономика. Но поляки будут преподносить именно как политическое решение, вдруг США денег подкинут.
советский инженер
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А чего ещё ждать от польской верхушки? По моему им легче на свои собственные яйца наступить чем на свой гонор. Но России в общем-то всё равно. Российскую вакцину признали уже 42 страны, 1,1 млрд человек. А поляки - как хотят.
Гость158295
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А мы пизъец как прямо расстроились, берите че хотите, шпеки. Вон на пару с бандерой.
крым наш
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будут дохнуть как и каклы
Гость157918
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Раз Хозяин не велит - здохнем за америку.
Ковид Пандемиев
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Ну и <цензура>...хорошо.
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