Cвежая статистика по коронавирусу в России на 5 марта

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 5 марта
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Всего от COVID-19 избавились 3 885 321 человек

На 5 марта, как сообщает Оперштаб, инфекцию подхватили 4 301 159 жителей нашей страны. За сутки диагноз "коронавирус" поставили 11 024  россиянам.

Еще 1 757 горожан заразились в Москве. В Петербурге дополнительно 983 теста на COVID-19 дали положительный результат. Число заболевших в Московской области возросло на 750.

В целом не стало 88 285 человек, у которых нашли коронавирус. В последние 24 часа умерли 462 инфицированных россиянина.

За сутки выздоровели 15 464 пациента. В целом 3 885 321 житель нашей страны избавились от COVID-19.

Накануне президент Владимир Путин рассказал о проблемах вакцинации в России. По его словам, в девяти регионах страны все еще не начали делать прививки от коронавируса.

Ранее стало известно, какие действия во время лечения COVID-19 могут привести к смертельному исходу. Главная ошибка некоторых медработников заключается в том, что в обоих случаях они дают пациентам кроворазжижающие препараты.


Полина ДОРОЖКИНА

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